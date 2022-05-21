Van'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi

21.05.2022 22:02
Van'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi

Van'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi.

Van'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuşba Jandarma Komutanlığı görevlilerince yürütülen ortak çalışmada, İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir araçta yapılan aramada, 350 şişe gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen alkollü içki ve 160 paket sigara bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Van'da 'uyuşturucu' suçundan aranan kişi tutuklandı Van'da 'uyuşturucu' suçundan aranan kişi tutuklandı Muradiye'de 'Bilim Fuarı' açıldı Muradiye'de 'Bilim Fuarı' açıldı
Kaynak: AA

Sigara, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
21:49 Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu
21:49 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti
21:42 Türkiye'de 21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:24 Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında sert sözler: Sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim?
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
20:43 Dolmabahçe'de dikkat çeken misafir! Beşiktaş'ın transfer listesindeki futbolcu maçı tribünden izledi
20:01 Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı
19:51 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 22:06:28. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement