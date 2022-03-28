Van'da gümrük kaçağı kurusıkı tabanca ile tütün ürünleri ele geçirildi - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı kurusıkı tabanca ve tütün ürünleri ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 10 kurusıkı tabanca ve şarjör, 2 bin 153 paket sigara, 131 kilo tütün, 302 puro, 264 bin 84 ilaç ile 100 bin makaron ele geçirildi.

Ekiplerce 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.