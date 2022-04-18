Van'da gümrük kaçağı telefon, ilaç, sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da gümrük kaçağı telefon, ilaç, sigara ele geçirildi

18.04.2022 10:23
Van'da gümrük kaçağı telefon, ilaç, sigara ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı ilaç, sigara ve telefon ele geçirildi, 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı ilaç, sigara ve telefon ele geçirildi, 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 2189 paket sigara, 15 cep telefonu, 28 ilaç, 482 puro, 115 kilogram nargile tütünü ve 4200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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Sigara, Polis, İlaç, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da gümrük kaçağı telefon, ilaç, sigara ele geçirildi - Son Dakika


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