Van'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

16.05.2022 11:36
Van'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı akaryakıt, ilaç, elektronik cihazlar ve tütün ürünleri ele geçirildi, 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı akaryakıt, ilaç, elektronik cihazlar ve tütün ürünleri ele geçirildi, 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 5 bin 740 paket sigara, 1800 litre akaryakıt, 1165 ilaç, 43 cep telefonu ile 42 puro ele geçirildi.

Ekiplerce 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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Akaryakıt, Polis, İlaç, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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