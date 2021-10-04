Van'da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda bir haftada çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs veya şahısların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 23 Eylül- 03 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 85 cep telefonu, 16,5 litre alkol, 15 kilogram kaçak çay ve 180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, elde edilen gümrük kaçağı malzemelerle ilgili 6 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.