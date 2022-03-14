Van'da gümrük kaçakçılığı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da gümrük kaçakçılığı

14.03.2022 08:17
Van'da gümrük kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yürütüldüğü belirtilerek, "7-13 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 500 litre akaryakıt, 69 litre alkol, 125 adet sahte içki bandrolü, 9 adet cep telefonu, 143 bin 800 adet boş makaron, 58 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 19 adet 7.65 mm fişek, parada sahtecilik ve 6114 SKM suçunda kullanıldığı değerlendirilen 183 adet 50 TL'lik sahte olduğu değerlendirilen banknot, 2 adet Wi-fi cihazı, 2 adet kamera, 4 adet kulaklık, 4 adet SIM kart, 3 adet smart kart cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da gümrük kaçakçılığı
Van'da gümrük kaçakçılığı
Van'da gümrük kaçakçılığı
Van'da gümrük kaçakçılığı

YORUMLAR
500
Van'da sahte 60 şişe alkollü içki ele geçirildi Van'da sahte 60 şişe alkollü içki ele geçirildi YARDIM EDERKEN, DÖVÜLÜP BIÇAKLANDI YARDIM EDERKEN, DÖVÜLÜP BIÇAKLANDI

Kaçakçılık, Polis, Mart, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da gümrük kaçakçılığı - Son Dakika


Son Dakika
08:08 Kadirov, Ukrayna'daki birlikleriyle buluştu! Ukrayna güvenliğiyle alay etti, Kiev'e girmek için hazır olduklarını açıkladı
07:57 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:51 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:49 Sercan, Survivor All Star'a veda eden yarışmacı oldu
07:45 Meteoroloji uyardı! Kar yağışı yeniden başlayacak
01:03 ABD'den çarpıcı Rusya açıklaması: Putin, Rus güçlerinin Ukrayna'da istediği ilerlemeyi gösteremediği için hüsrana uğradı
00:41 İki kulübün başkanı birbirine girdi! Tahir Kıran'dan Ali Koç'a olay sözler: Muhterem annen Rizeli, ayıp ettin
00:33 Zelenski teknoloji devlerine destek çağrısında bulundu: Ya barıştan yanasınızdır ya da savaştan
00:27 AK Parti'den istifa eden 200 kişinin İyi Parti'de rozetleri takıldı
23:56 Erman Toroğlu'nun hedefinde hakemler vardı! Canlı yayında öfkeden deliye döndü: Maç idare edin lan!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 08:24:40. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da gümrük kaçakçılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement