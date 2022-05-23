Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları - Son Dakika
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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları

23.05.2022 09:12
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları

Van'da polis ekiplerince düzenlenen gümrük kaçakçılığı operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen gümrük kaçakçılığı operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürüttüğü operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 14 bin 400 litre akaryakıt, 21 litre alkol, 665 adet ilaç, 10 adet kesilmiş bandrol, 3 bin 843 paket sigara, 37 bin 620 adet boş makaron, 720 adet dolu makaron, 25 bin 500 adet sigara filtresi, 44 kilogram tütün ele geçirilmiştir. Resmi Belgede Sahtecilik ve 6114 SKM bünyesinde ise sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen; 3 adet kulaklık, 3 adet kamera, 3 adet wi-fi cihazı, 3 adet SIM kart ve 3 adet smart kart cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 10 olay çerçevesinde 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Mayıs, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları - Son Dakika


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