Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 06 - 12 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 26 adet cep telefonu, 410 paket sigara, 47 adet miner cihazı, 188 adet işlemci, 206 adet power supply, 1 adet modem, sahte olduğu değerlendirilen 14 adet 100 TL banknot, 3 adet pasaport, 3 adet yol izin belgesi, 1 adet uluslararası başvuru koruma kartı ele geçirildi. Ayrıca nitelikli yağma, yağmaya teşebbüs ve tefecilik suçlarından 15 şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; 1 adet tüfek, 1 adet şarjör, 11 adet tüfek fişeği, 2 adet tabanca, 93 adet tabanca fişeği, 19 adet sim kart, 17 adet senet, 3 adet çek fotokopisi, 2 adet flash bellek ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - VAN