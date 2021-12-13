Üye Girişi
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

13.12.2021 10:34
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 06 - 12 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 26 adet cep telefonu, 410 paket sigara, 47 adet miner cihazı, 188 adet işlemci, 206 adet power supply, 1 adet modem, sahte olduğu değerlendirilen 14 adet 100 TL banknot, 3 adet pasaport, 3 adet yol izin belgesi, 1 adet uluslararası başvuru koruma kartı ele geçirildi. Ayrıca nitelikli yağma, yağmaya teşebbüs ve tefecilik suçlarından 15 şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; 1 adet tüfek, 1 adet şarjör, 11 adet tüfek fişeği, 2 adet tabanca, 93 adet tabanca fişeği, 19 adet sim kart, 17 adet senet, 3 adet çek fotokopisi, 2 adet flash bellek ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - VAN

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Kaçakçılık, Aralık, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İddia: Türkücü Ferhat Güzel, kendisini döven sevgilisinden kaçarak karakola sığındı! 10:34 İddia: Türkücü Ferhat Güzel, kendisini döven sevgilisinden kaçarak karakola sığındı!
Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş 10:29 Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş Öğrenciler bu haberi bekliyordu! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak 10:25 Öğrenciler bu haberi bekliyordu! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Einstein, 09:30 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! İstanbul'dan ürküten haber MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu 08:17 HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem 08:10 Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem

Son Dakika Haberleri
10:33 İddia: Türkücü Ferhat Güzel, kendisini döven sevgilisinden kaçarak karakola sığındı!
10:29 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den!
10:29 Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş
10:26 Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" sözü TRT dizisine replik oldu! İnce bir mesaj var
10:20 Google, Türk bilim insanı Remziye Hisar için Doodle hazırladı!
10:13 Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu
10:09 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi
10:00 Ünlü yorumcu Nihat Kahveci: Yumurta dayanınca mecbur oynarsınız
09:59 Son dakika: Altın güne rekorla başladı! Gram 800 liradan alıcı buluyor
09:56 Sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayan şarkıcı Ferhat Güzel, polise sığındı
Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti!         
10:41
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den!         
10:30
Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" sözü TRT dizisine replik oldu! İnce bir mesaj var Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" sözü TRT dizisine replik oldu! İnce bir mesaj var         
10:27
Google, Türk bilim insanı Remziye Hisar için Doodle hazırladı! Google, Türk bilim insanı Remziye Hisar için Doodle hazırladı!         
10:20
Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı         
09:40
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 10:45:32. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement