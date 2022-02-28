Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

28.02.2022 09:41
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 21-27 Şubat 2022 tarihleri arasında çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 73 adet cep telefonu, 626 adet ilaç, 710 paket sigara, 260 bin adet makaron, 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda ise 83 adet av tüfeği, 2 adet tüfek, 4 adet tabanca, 47 adet tabanca fişeği, 3 adet şarjör, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 32 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

YORUMLAR
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Van'da geçen haftaki operasyonlarda gümrük kaçağı 85 tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi Van'da geçen haftaki operasyonlarda gümrük kaçağı 85 tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi

Kaçakçılık, Silah, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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