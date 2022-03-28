Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

28.03.2022 08:35
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da gümrük kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van'da gümrük kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "21- 27 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 2 bin 153 paket sigara, 131 kilo tütün, 302 adet puro, 264 bin 81 adet ilaç, 100 bin adet makaron, 6136 SKM suçuyla ilgili; 10 adet kurusıkı tabanca ve 10 adet kurusıkı tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

YORUMLAR
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Kaçakçılık, Silah, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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