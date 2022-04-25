Van'da gümrük kaçakçılığı ve sahtecilik suçlarından 21 kişi yakalandı - Son Dakika

Van'da resmi evrakta sahtecilik yaptıkları, ehliyet sınavında kopya çektikleri ve gümrük kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta yapılan çalışmalarda, ehliyet sınavında kopya, resmi evrakta sahtecilik ve gümrük kaçakçılığına yönelik 13 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, sınavlarda kullanılan düğme şeklinde gizlenmiş 3 kamera düzeneği, 3 kulaklık, 3 SIM kart, 3 internet sağlayıcı wi-fi dijital cihazı ve 3 SIM kart cihazı, 4 pasaport, 2 bin 955 paket sigara ve 40 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.