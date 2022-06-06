Van'da gümrük kaçakçılığı yapan 9 kişi gözaltına alındı

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı telefon, bilgisayar ve tütün ürünleri ele geçirildi, 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 580 paket sigara, 65 cep telefonu ve 2 klonlama bilgisayarı ele geçirildi.

Ekiplerce 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.