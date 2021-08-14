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Van'da güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor - Son Dakika

Van'da güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor

14.08.2021 20:26
Van'da güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor, System.String[]

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'ın İran sınırında ve kent merkezinde güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan işlemlerin ardından sınır dışı ediliyor.

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'ın İran sınırında ve kent merkezinde güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan işlemlerin ardından sınır dışı ediliyor.

Komşu ülkeyle en uzun sınır hattına sahip olan Van'da, jandarma ve komando birlikleri, özel harekat polisleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucuları hem sınır hattında hem de kent merkezinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor.

Sınır hattını ve kent çevresini İHA, SİHA, helikopter ve drone ile kontrol altında tutan güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla da ülkeye yasa dışı yollarla giren yüzlerce göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediyor.

Yüz tarama sistemi ve parmak izleriyle kontrol ediliyorlar

Van- Hakkari kara yolundaki geri gönderme merkezine götürülerek gerekli kontrollerden geçirilen düzensiz göçmenlerin, merkezde, yüz tarama sistemi ve parmak izlerinden güvenlik araştırmaları yapılarak ülkede bir suça karışıp karışmadıkları tespit ediliyor. Tüm süreçlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğünce işlemleri tamamlanan göçmenler, güvenlik güçlerinin refakatinde araçlarla İstanbul'a, oradan da uçaklara bindirilerek ülkelerine gönderiliyor.

Peyderpey ülkelerine gönderilen yüzlerce düzensiz göçmenin Van'dan ülkelerine gönderilmeleri AA ekibince görüntülendi.

"İlk günkü kararlılıkla görevimizi yapıyoruz"

İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da sınırı geçen düzensiz göçmenlerin yakalanması, göçmen kaçakçıları hakkında adli işlem yapılması konusunda ciddi çalışmaların yapıldığını söyledi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin kolluk kuvvetleri tarafından biometrik verilerinin, parmak izlerinin ve fotoğraflarının alınarak sisteme yüklendiğini belirten Omurca, şunları kaydetti:

"Göçmenler sınır dışı edilmek üzere merkezimize teslim ediliyor. Merkezde kalanlara üç öğün yemek veriliyor, sportif faaliyetlerden ve açık havadan yararlanma imkanı sunuluyor. Göçmenleri mevzuat çerçevesinde sınır dışı edilmesi konusunda üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Yakalanan her düzensiz göçmen daha önce herhangi bir suça karışmış mı? Türkiye'ye daha önce giriş yapmış mı? Bu konularda araştırma yapılıyor. Parmak izi ve fotoğraf üzerinden sorguları yapıldıktan sonra sınır dışı prosedürü başlıyor. Seyahat belgesi temin edilerek ülkelerine sınır dışı ediliyorlar."

Bakanlık, Van Valiliği ve Göç İdaresi olarak göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Omurca, "Göçmenlere insani şartlarda muamele etmek, usulüne uygun şekilde ülkelerine geri göndermek birinci önceliğimizdir. Bu konuda üzerimize düşen görevi ilk günkü kararlılıkla yerine getirmekteyiz. Her bir yabancı için farklı farklı prosedürler geçerli. Hızlı şekilde ülkelerine gönderilmelerini sağlıyoruz."

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaparak Van'a gelen göçmenlerden İsmail Han ise ülkelerindeki işsizlik nedeniyle Avrupa'ya göç etmek istediklerini anlattı. Kaçak yollarla İran'a kadar geldiğini anlatan Han, Türkiye tarafında yakalandıktan sonra kendilerine iyi davranıldığını belirterek "Burada işlemlerimiz yapıldı. Ülkemize geri gönderileceğiz." dedi.

Mahmut Rıdvan da kaçak yollardan ilk önce İran'a daha sonra Türkiye'ye giriş yaptıklarını anlatarak, "İstanbul'a gitmeye çalışırken yakalandık. Geri Gönderme Merkezine getirildik. İşlemlerimiz yapıldı. Ülkemize geri gönderileceğiz. Türkiye'de görevliler bize çok iyi davrandı." diye konuştu.

Van'da güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor
Van'da güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor
Van'da güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor
Van'da güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor
Van'da güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor

Türkiye, İran, GÖÇ, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor - Son Dakika


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