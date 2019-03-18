Son Dakika Haberleri: Van'da Güvenlik Korucularının Çocuklarına Tiyatro Jesti

Van'da Güvenlik Korucularının Çocuklarına Tiyatro Jesti

24 dakika önce

VAN'da görev yapan güvenlik korucularının çocukları tiyatroyla tanıştırıldı.

Van'da Güvenlik Korucularının Çocuklarına Tiyatro Jesti, System.String[]
VAN'da görev yapan güvenlik korucularının çocukları tiyatroyla tanıştırıldı. 

Van'da terörle mücadelede aktif görev yapan güvenlik korucularının çocuklarına jest yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla 100'e yakın korucu çocuğu, Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komutanlar tarafından araçlarla devlet tiyatrosuna getirilerek, 'Aslan Müzikal' isimli oyunu izledi.

Hayatlarında ilk kez tiyatroya gelen çocuklar, keyifli bir gün geçirirken, kendilerine eşlik eden komutanlara ve etkinliği düzenleyen belediye yetkililerine teşekkür etti.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:44 Kaynak: DHA

Van, Güncel
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