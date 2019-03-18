Van'da Güvenlik Korucularının Çocuklarına Tiyatro Jesti
24 dakika önce
VAN'da görev yapan güvenlik korucularının çocukları tiyatroyla tanıştırıldı.
VAN'da görev yapan güvenlik korucularının çocukları tiyatroyla tanıştırıldı. Van
'da terörle mücadelede aktif görev yapan güvenlik korucularının çocuklarına jest yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla 100'e yakın korucu çocuğu, Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komutanlar tarafından araçlarla devlet tiyatrosuna getirilerek, 'Aslan Müzikal' isimli oyunu izledi.
Hayatlarında ilk kez tiyatroya gelen çocuklar, keyifli bir gün geçirirken, kendilerine eşlik eden komutanlara ve etkinliği düzenleyen belediye yetkililerine teşekkür etti.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:44 Kaynak: DHA
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