VAN'DA GÜVENLİK OPERASYONLARI; 5 KİŞİ GÖZALTINDA, 5 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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VAN'DA GÜVENLİK OPERASYONLARI; 5 KİŞİ GÖZALTINDA, 5 KİŞİ TUTUKLANDI
6 saat önce
(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 09:55 Kaynak: DHA
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