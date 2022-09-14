Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Van'da hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Van- Özalp kara yolu Sıhke Gölü mevkisinde M.A. idaresindeki 13 FA 657 plakalı otomobil ile R.Y. idaresindeki 65 AAP 865 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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