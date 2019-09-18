Van'da "Hafızlık Bölge Yarışması" yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında düzenlenen 'Hafızlık Bölge Yarışması'nın finali Van'da yapıldı.



Kur'an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimine teşvik etmek ve hafızlık yapan öğrencileri motive etmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında düzenlenen "Hafızlık Bölge Yarışması", Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğüne bağlı Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursunda yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Van İl Müftüsü Ömer Keskin'in açılış konuşmasıyla devam etti. Hafızlığın ve Kur'an talebesi olmanın önemine dikkati çeken Müftü Keskin'in konuşmasının ardından söz alan komisyon başkanı olan Van Abdulhakim Arvasi Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi Ahmet Kılıç, yarışmanın genel kuralları hakkında bilgi vererek, yarışma safhasına geçildi.



Van bölgesine bağlı diğer illerinden gelen öğrencilerin katılımıyla erkek ve kız hafız öğrenciler olmak üzere iki ayrı kategoride yapılan yarışma neticesinde; erkek öğrencilerde Şırnak'ın Cizre ilçesindeki El Cezeri Yatılı Kur'an Kursu öğrencisi İbrahim Katmış, kız öğrenciler kategorisinde ise yine Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Hazreti Hatice Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Aysu Durmuş birinci oldu.



Dereceye giren öğrencilere İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından çeşitli hediyeler verilmesiyle program sona erdi. - VAN