Van'da hakkında 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Van'da hakkında 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

24.05.2022 19:58
Van'da hakkında 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Van'da hakkında 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Van'da hakkında 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklandı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Saldırı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da hakkında 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da hakkında 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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