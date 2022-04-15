Van'da hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

15.04.2022 17:22
Van'da hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İpekyolu ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İpekyolu ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
500
'Kapını Kilitle Hırsıza Fırsat Verme' projesi tanıtıldı 'Kapını Kilitle Hırsıza Fırsat Verme' projesi tanıtıldı Osmaneli'de 'Kapını kilitle hırsıza fırsat verme' projesi tanıtıldı Osmaneli'de 'Kapını kilitle hırsıza fırsat verme' projesi tanıtıldı

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İpekyolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
16:25 Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak
16:21 Kenya Devlet Başkanının aracını çalan tamirciye ölüm cezası verildi
16:21 Canlı yayında ortalık birbirine girdi! 60 gündür aranan Hülya, yerinden fırlayıp başka bir kadına saldırdı
16:17 Yabancıların Türkiye'den son 9 yılda aldığı konut sayısı dikkat çekti!
16:16 Ünlü yorumcu açıkladı! Ali Koç, taraftarın rüyasını süsleyen yıldızla transfer için görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 17:28:23. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement