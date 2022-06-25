Van'da haklarında arama kararı bulunan 60 şüpheliye yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da haklarında arama kararı bulunan 60 şüpheliye yasal işlem yapıldı

25.06.2022 11:25
Van'da haklarında arama kararı bulunan 60 şüpheliye yasal işlem yapıldı

Van'da aranması olduğu tespit edilen 60 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da aranması olduğu tespit edilen 60 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 17-23 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin 60 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da haklarında arama kararı bulunan 60 şüpheliye yasal işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da haklarında arama kararı bulunan 60 şüpheliye yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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