Son Dakika Haberleri: Van'da Halk Oyunları Yarışmaları

Van'da Halk Oyunları Yarışmaları

56 dakika önce

Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen Halk Oyunları Yarışmasında Gevaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu.

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Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen Halk Oyunları Yarışmasında Gevaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünce desteklenen, Gevaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen "Kültürümle Sağlıklı Yaşıyorum Projesi" kapsamında halk oyunları yarışmaları düzenlendi.

19 Şubat'ta Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonunda yapılan yarışlarda Gevaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi Gençler A karma kategorisinde ikinci oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Gevaş, Van, Güncel
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