Van'da konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan partililere seslendi: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz - Son Dakika
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Van'da konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan partililere seslendi: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz

01.09.2022 21:19
Van'da konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan partililere seslendi: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz

Van'da düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi'nde konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Seçimlere iki ittifakla birlikte giriyoruz. Yani hem Türkiye soluyla birlikte yani Emek ve Özgürlük ittifakı. Ama aynı zamanda da Kürtlerin ittifakıyla da seçimlerde güçlü bir iradeyle hep birlikte omuz omuza, yan yana, birlikte ve beraber gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Van'da 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Musa Anter Parkı'nda düzenlenen mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP bölge milletvekilleri, parti yöneticileri, Sivil Toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Mitingin düzenlendiği alanda polis barikatları kuruldu, gelen vatandaşlar ise iki ayrı arama noktasından geçtikten sonra alana alındı.

HDP'li Pervin Buldan'dan Van'da düzenlenen mitingde konuştu: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz

"SEÇİMLERE İKİ İTTİFAKLA GİRECEĞİZ"

Kürt sanatçılarının söylediği Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, barışın refah ve huzur anlamına geldiğini bildiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Önemli ittifaklarımız var. Emek ve Özgürlük ittifakı bir tarafta. Diğer taraftan da Kürtlerin ittifakı. Yani seçimlere hem Türkiye soluyla birlikte, yani Emek ve Özgürlük ittifakı. Ama aynı zamanda da Kürtlerin ittifakıyla da seçimlerde güçlü bir iradeyle hep birlikte omuz omuza, yan yana, birlikte ve beraber gireceğiz.

HDP'li Pervin Buldan Van'da partililere seslendi: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz

"HDP ORTAK YAŞAMIN TEMİNATIDIR"

AK Parti'ye artık güle güle demenin zamanı gelmiş ve geçiyor. Sizlere bir kez daha bu anlamda söz veriyoruz. HDP bu ülkedeki halkların sesi, Türkiye halklarının sözü ve rengi olacak. HDP ortak yaşamın teminatıdır. Bir kez daha söz olsun. Barış için söz olsun, adalet için söz olsun, demokrasi için söz olsun, kadınlar ve gençler için söz olsun."

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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Dünya Barış Günü, Eylül, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan partililere seslendi: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan partililere seslendi: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz - Son Dakika
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