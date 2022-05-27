Van'da hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Van'da hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı

27.05.2022 14:48
Van'da hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı

Van'da değişik suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Van'da değişik suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından aranması olan ve hakkında 13 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs ile 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranması ve hakkında 21 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan 2 şahıs cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Hırsızlık, Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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