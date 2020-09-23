Van'da hasadı yapılan silajlık mısır paketleniyor - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde yaklaşık 900 dekar alanda hasadı yapılan silajlık mısırın paketlenmesine başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ile Van TKDK Başkanı İbrahim Başak, Köprüler Mahallesi'nde paketleme işlemi yapılan işletmede incelemelerde bulundu.

Görentaş, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli hayvancılık bölgelerinden biri olan Van'da bitkisel üretimin çoğunluğunun kaba yem üretimine yönelik olduğunu söyledi.

Silajlık mısırın süt sığırcılığı için önemli bir kaba yem bitkisi olduğunu belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Silajlık mısırın paketlenmesi, yemin kalitesini ve besin değerinin korunmasını sağlıyor. Uzun süre bozulmadan kullanım imkanı olan silajlık mısırı her türlü iklim koşullarında saklayabilirsiniz. Üretimi artırmak için yerelde değişik projelerle çiftçileri destekliyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde silajlık mısırın üretim alanında son bir yılda yüzde yüze yakın bir artış sağladık. Üretim alanları giderek artıyor. Buna dayalı olarak paketleme makinası ve tesisi ihtiyacı da artıyor. Önümüzdeki dönemde üreticiyi projelerle destekleyeceğiz."