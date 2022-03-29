Van'da hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Van'da hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

29.03.2022 17:46
Van'da hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'da çığ tehlikesi nedeniyle yolu kapanan Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan kadını, ambulans helikopter hastaneye ulaştırdı.

Van'da çığ tehlikesi nedeniyle yolu kapanan Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan kadını, ambulans helikopter hastaneye ulaştırdı.

İlçede göğüs ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesine başvuran 66 yaşındaki Hacer Durmuş'u doktorlar, ileri tetkik ve tedavi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etme kararı aldı.

Van-Bahçesaray kara yolunun çığ tehlikesi nedeniyle bir süredir kapalı olması ve Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden alternatif yolun da uzunluğu dolayısıyla sağlık ekipleri, ambulans helikopter talebinde bulundu.

Bunun üzerine Van'dan kalkan ambulans helikopter, zorlu doğa şartlarına rağmen ilçe merkezine indi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından sedyeyle helikoptere taşınan Durmuş, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Bahçesaray, Hisarcık, Ambulans, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


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