Van'da hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika

Van'da hasta kurtarma operasyonu

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Bahçesaray ilçesi Altındere Mahallesi'nde rahatsızlanan Rafiye Çağrı'ya 3 saatlik zorlu bir çalışma ile ulaştı.

Van'da hasta kurtarma operasyonu, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Bahçesaray ilçesi Altındere Mahallesi'nde rahatsızlanan Rafiye Çağrı'ya 3 saatlik zorlu bir çalışma ile ulaştı.


Van'da, tansiyon ve şeker hastası olan 45 yaşındaki Rafiye Çağrı, gece saat 00.30 sıralarında fenalaştı. Sağlık ekiplerine haber veren hasta yakınları mahalle yolunun kapalı olduğunu bildirdi. Bunun üzerine hareteke geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma ile mahalle yolunu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.


Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan hasta Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca dün akşamdan bu yana kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 270 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kent merkezi ve 13 ilçede 164 araç ve 530 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. - VAN

Bahçesaray, Altındere, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:17 Kaynak: İHA
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