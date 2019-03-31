Son Dakika Haberleri: Van'da Hasta Seçmenler Sandığa Taşındı

Van'da Hasta Seçmenler Sandığa Taşındı

32 dakika önce

Van'da hasta seçmenler sandığa taşındıVAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hasta vatandaşlar, hasta nakil ambulanslarıyla refakatçileri eşliğinde oy verecekleri okullara taşındı.

Van'da hasta seçmenler sandığa taşındı

VAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hasta vatandaşlar, hasta nakil ambulanslarıyla refakatçileri eşliğinde oy verecekleri okullara taşındı.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hasta vatandaşların yerel seçimde oy kullanmaları için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Hastalar, 'evde bakım hizmetleri' kapsamında hasta nakil ambulansları ile oy kullanacakları okula götürülerek, refakatçileri eşliğinde oy kullanmaları sağlandı. Açıklamalarda bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, sağlık bakım hizmetleri kapsamında oy kullanabilecek durumda olan yaklaşık 20 vatandaşı sandığa taşıdıklarını belirtti. Parlak, hastaları okullara taşınması konusunda 4 araç tahsis ettiklerini kaydetti.
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Necla Yeşilova ise, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de vatandaşların oy kullanma hakkı için kendilerini sandığa taşıdıklarını ifade etti.
Oy kullanan hasta seçmenler de, kendilerine bu hizmeti sunan İl Sağlık Müdürlüğü ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:25 Kaynak: İHA

Van, Yerel
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