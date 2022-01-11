VAN'DA HASTA TAŞINAN AMBULANS YAN YATTI 2'Sİ SAĞLIK GÖREVLİSİ 5 YARALI - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesinde içinde hasta, hasta yakınları ve sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans, karlı yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 2'si sağlık görevlisi 5 kişi, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Van- Hakkari yolunda meydana geldi. Başkale Devlet Hastanesi'ne ait 65 EV 598 plakalı evde bakım ambulansının ismi öğrenilemeyen sürücüsü, Başkale'den Van'a gitmek üzere yola çıktı. Karlı yolda kontrolden çıkan ambulans, yan yattı. Kazada ambulansta bulunan KOAH hastası ile 2 oğlu ve 2 sağlık görevlisi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan KOAH hastası kadın, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından KOAH hastası, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar ise Başkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.