Van'da Hastane Caddesi'ndeki yol çalışması tamamlandı - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hastane Caddesi'nde tamamlanan yol ve asfalt çalışmalarını inceledi.

Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, kentte modern caddelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, kentin en işlek caddelerinden biri olan Hastane Caddesi'nin Beşyol Kavşağı ile Milli Egemenlik Caddesi arasındaki 500 metrelik kısmında başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri caddede, kaldırım, aydınlatma ve asfalt serimi yaptı.

Vali Bilmez de çalışmaların tamamlandığı caddeyi gezdi, birim emirlerinden bilgi aldı.

Cadde esnafıyla sohbet eden, talep ve önerilerini dinleyen Bilmez, yapılan çalışmalara sahip çıkılması gerektiğini belirtti.