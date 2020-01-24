Van'da hastane girişindeki çatı çöktü 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da hastane girişindeki çatı çöktü 9 yaralı - Son Dakika

Van'da hastane girişindeki çatı çöktü 9 yaralı

6 saat önce

Van'da hastane girişindeki çatı çöktü 9 yaralı (Güvenlik kamerası)

Van'da hastane girişindeki çatı çöktü 9 yaralı (Güvenlik kamerası)

Van'da hastane girişindeki çatı çöktü 9 yaralı

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:56 Kaynak: DHA
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