Van'da hastane girişindeki çatı çöktü 9 yaralı - Son Dakika

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Van'da hastane girişindeki çatı çöktü 9 yaralı
6 saat önce
Van'da hastane girişindeki çatı çöktü 9 yaralı (Güvenlik kamerası)
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:56 Kaynak: DHA
Van'da hastane girişindeki çatı çöktü 9 yaralı (Güvenlik kamerası)
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