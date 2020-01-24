Van'da hastanenin giriş bölümünün kar nedeniyle çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da hastanenin giriş bölümünün kar nedeniyle çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Van'da hastanenin giriş bölümünün kar nedeniyle çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı

6 saat önce

SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nün bulunduğu binanın girişindeki çatının kar nedeniyle çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nün bulunduğu binanın girişindeki çatının kar nedeniyle çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Hastanenin çatısında biriken kar, öğle saatlerinde kardiyoloji bölümü binasının giriş bölümündeki çatıyı çökertti.

Çöken bölümün altında kalan 1'i hastane personeli, 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle çatıda biriken karın, hastane girişindeki cam bölümünün üstüne düştüğünü ifade söyledi.

Çatının çökmesi sonucu 9 kişinin yaralandığını ifade eden Çelik, "Bir vatandaşımızın kafasında kısmen bir yaralanma var. Bir vatandaşımıza cam parçası isabet ettiği için karın bölgesinde bir yaralanma var. Bu iki vatandaşımızı servise yatırdık. Diğer 7 vatandaşımızın durumu iyi. Ciddi bir yaralımız yok. İkinci bir olayın yaşanmaması için tüm önlemlerimizi aldık." dedi

Van'da hastanenin giriş bölümünün kar nedeniyle çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:47 Kaynak: AA
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