Van'da hastanenin giriş çatısı çöktü: 9 yaralı(2) - Son Dakika

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Van'da hastanenin giriş çatısı çöktü: 9 yaralı(2)
6 saat önce
ÇATININ ÇÖKME ANI KAMERADAVan'da Bölge Eğitim Araştırma Hastane binasının çatısında biriken kar kütlelerinin bir anda poliklinik girişindeki camekanlı çatı bölümünün üzerine düşmesi sonucu 9 kişinin yaralandığı olay, hastanesinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:21 Kaynak: DHA
ÇATININ ÇÖKME ANI KAMERADA
Van'da Bölge Eğitim Araştırma Hastane binasının çatısında biriken kar kütlelerinin bir anda poliklinik girişindeki camekanlı çatı bölümünün üzerine düşmesi sonucu 9 kişinin yaralandığı olay, hastanesinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde çöken camekanlı çatının altında kalanları kurtarmak için giriş kapısına doğru koşan vatandaşlar ve kurtarma anları yer alıyor.
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