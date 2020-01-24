Van'da hastanenin giriş çatısı çöktü: 9 yaralı(2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da hastanenin giriş çatısı çöktü: 9 yaralı(2) - Son Dakika

Van'da hastanenin giriş çatısı çöktü: 9 yaralı(2)

6 saat önce

ÇATININ ÇÖKME ANI KAMERADAVan'da Bölge Eğitim Araştırma Hastane binasının çatısında biriken kar kütlelerinin bir anda poliklinik girişindeki camekanlı çatı bölümünün üzerine düşmesi sonucu 9 kişinin yaralandığı olay, hastanesinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Van'da hastanenin giriş çatısı çöktü: 9 yaralı(2), System.String[]

ÇATININ ÇÖKME ANI KAMERADA

Van'da Bölge Eğitim Araştırma Hastane binasının çatısında biriken kar kütlelerinin bir anda poliklinik girişindeki camekanlı çatı bölümünün üzerine düşmesi sonucu 9 kişinin yaralandığı olay, hastanesinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde çöken camekanlı çatının altında kalanları kurtarmak için giriş kapısına doğru koşan vatandaşlar ve kurtarma anları yer alıyor.


Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:21 Kaynak: DHA
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