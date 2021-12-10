Üye Girişi
Van'da havaalanı girişindeki kontrolde valiz içerisinde 3 kilo 240 gram eroin bulundu - Son Dakika

Van'da havaalanı girişindeki kontrolde valiz içerisinde 3 kilo 240 gram eroin bulundu

10.12.2021 10:09
Van'da havaalanı girişindeki kontrolde valiz içerisinde 3 kilo 240 gram eroin bulundu

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Ferit Melen Havalimanı girişindeki kontrol noktasında bir kişinin valizinde 3 kilo 240 gram eroin ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Ferit Melen Havalimanı girişindeki kontrol noktasında bir kişinin valizinde 3 kilo 240 gram eroin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul'a yolculuk için havaalanına giden ve daha önce hakkında "Terör örgütü üyeliği", "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından işlem yapılan bir kişinin uyuşturucu taşıdığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanı girişindeki kontrol noktasında zanlıyı durdurarak X-Ray cihazı ile yaptıkları kontrollerde valizinin astar altında şüpheli madde tespit etti.

Valizdeki detaylı aramada astar altına zulalanmış 3 kilo 240 gram eroin bulan ekipler, şüpheliyi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Van'da havaalanı girişindeki kontrolde valiz içerisinde 3 kilo 240 gram eroin bulundu
Van'da havaalanı girişindeki kontrolde valiz içerisinde 3 kilo 240 gram eroin bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da havaalanı girişindeki kontrolde valiz içerisinde 3 kilo 240 gram eroin bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray grubu lider bitirdi, Play-Off oynamaktan kurtuldu! İşte olası rakipler 10:05 Galatasaray grubu lider bitirdi, Play-Off oynamaktan kurtuldu! İşte olası rakipler
Schengen bölgesine bir ülke daha katılıyor 09:50 Schengen bölgesine bir ülke daha katılıyor Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı 08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı 21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı

Son Dakika Haberleri
10:05 Galatasaray grubu lider bitirdi, Play-Off oynamaktan kurtuldu! İşte olası rakipler
09:52 Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı
09:50 Schengen bölgesine bir ülke daha katılıyor
09:36 Ekmekte gramaj hilesi tespit edildi! 230 gram yerine 200 gram satıyorlar
09:35 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı
09:32 Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları!
09:22 Yatırımcılarından 1 Milyar TL çaldığı iddia edildi! Bitrota'nın kurucusu tutuklandı!
09:18 Özleyenler ekran başına! Kardeşlerim'in Kadir'i Kırmızı Oda'da!
09:14 Meteoroloji uyarıyor! 25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı, rüzgarın hızı 100 km'yi bulacak
08:56 Galatasaray'ın büyük başarısı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti
Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı azaldı! Güncel rakam 3 milyon 717 bin Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı azaldı! Güncel rakam 3 milyon 717 bin         
10:09
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi         
02:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 10:13:12. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da havaalanı girişindeki kontrolde valiz içerisinde 3 kilo 240 gram eroin bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement