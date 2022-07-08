VAN'DA HAVADAN VE KARADAN TRAFİK UYGULAMASI - Son Dakika
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VAN'DA HAVADAN VE KARADAN TRAFİK UYGULAMASI

08.07.2022 18:07

VAN'da Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini artıran polis ekipleri, havadan ve karadan trafik uygulaması yaptı.

VAN'da Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini artıran polis ekipleri, havadan ve karadan trafik uygulaması yaptı. Helikopterden tespit edilen kural ihlalleri ise yerdeki ekiplere bildirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için denetimlerini artırdı. Geçen yıllarda en çok trafik kazası olan bölgeleri istatistiksel olarak çalışan ekipler, bu bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, karadan yaptığı denetimlerinin yanı sıra eş zamanlı olarak helikopter destekli uygulama yaptı. Önceden belirlenen trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde tedbir alan ekiplerce, Havacılık Şube Müdürlüğüne ait helikopter ve Terörle Mücadelede kullanılan İHA'lar bu bayramda da trafik güvenliğinin sağlanması için kullanıldı. Kural ihlali yaptığı helikopterden tespit edilen sürücülere yerdeki ekipler tarafından uyarı yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgede bayram tatili süresince ülke çapında havadan ve karadan denetimler ile kazaların azaltılmasını hedefleniyor. (DHA)

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Van'da Kurban Bayramı öncesi karadan ve havadan denetim Van'da Kurban Bayramı öncesi karadan ve havadan denetim Van'da Kurban Bayramı öncesi karadan ve havadan denetim Van'da Kurban Bayramı öncesi karadan ve havadan denetim
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN'DA HAVADAN VE KARADAN TRAFİK UYGULAMASI - Son Dakika

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