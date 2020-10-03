Son dakika haberi: Havadan yapılan Kovid-19 denetimleriyle vaka artışlarının artması önleniyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Havadan yapılan Kovid-19 denetimleriyle vaka artışlarının artması önleniyor

Son dakika haber... Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artış hızı ve bulaşma oranının düşürülmesi için her alanda mücadele yürütülüyor.

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artış hızı ve bulaşma oranının düşürülmesi için her alanda mücadele yürütülüyor.

Geçen ay yaşanan artışın önlenmesi amacıyla sayıları artırılan filyasyon ekiplerinin ev ev dolaşarak testi pozitif çıkan ve temaslı kişileri kontrol altında tuttuğu Van'da, Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde belirlenen kuralların uygulanması için havadan ve karadan denetim yapıyor.

Polis helikopteri, drone ve motorize timlerle maske, sosyal mesafe denetimleri yapan ekipler, vatandaşları da uyararak vaka sayılarının artmasını engellemeye çalışıyor.

Otobüs durakları, pazar yerleri ve işlek caddeleri havadan kontrol eden ekipler, aldıkları görüntüleri anlık olarak kriz merkezine iletiyor, maske ve mesafe kurallarına uymayanları da yaptıkları anonslarla uyarıyor.

Kentin giriş ve çıkışları ile ana caddelerde yapılan şok uygulamalarda maske takmayan vatandaşları uyaran ekipler, ikinci kez maskesiz yakalanan kişilere cezai işlem uyguluyor.

Denetimlerde karantina ve izolasyon ihlali yapan 127 kişi tespit edildi. Toplam 400 bin 50 lira ceza verilen bu kişiler, belirlenen yurtlara yerleştirdi.

"Verdiğimiz mücadeleye vatandaşlarımızın dahil olmasını istiyoruz"

Trafik Denetleme Şube Müdürü Selçuk Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin önceden yeri ve saati belli olmayan şok uygulamalara devam edeceğini söyledi.

Kentte yaklaşık bir aydır yaptıkları yoğun denetimlerle kurallara uyulmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Sungur, şöyle konuştu:

"Ülkemizde ve ilimizde pandemiyle mücadele kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda toplu taşıma araçlarında fazla yolcu olup olmadığını, yolcuların maske takıp takmadığını kontrol ediyoruz. Yaptığımız denetimler alışıla geldiği üzere sadece karadan değil envanterimize kayıtlı olan helikopter ve drone ile havadan da yapıyoruz. Emniyet teşkilatı olarak pandemiye karşı verdiğimiz mücadeleye vatandaşların da dahil olmasını istiyoruz. Denetimlerde, resmi evrakların yanı sıra Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. İlimizde insanların sağlığının, can güvenliklerinin korunmasına yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecek."

Geçen aydan bu yana denetimleri sıklaştırdıklarını anlatan Sungur, "İlimizde 118 sürücü ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 3 bin 795 kişiye 3 milyon 415 bin 500 lira ceza uygulandı. Toplu taşıma araçlarında yaptığımız denetimlerde karantina izolasyon tedbiri olan 127 kişi ekiplerce tespit edilerek yurtlara yerleştirildi, 400 bin 50 lira ceza verildi." dedi.

AA muhabirinin de polis helikopterinden takipte bulunduğu denetimlerde kuralları ihlal eden toplu taşıma araçları ile vatandaşlar kameralara yansıdı.

Son dakika haberi: Havadan yapılan Kovid-19 denetimleriyle vaka artışlarının artması önleniyor
Son dakika haberi: Havadan yapılan Kovid-19 denetimleriyle vaka artışlarının artması önleniyor
Son dakika haberi: Havadan yapılan Kovid-19 denetimleriyle vaka artışlarının artması önleniyor
Son dakika haberi: Havadan yapılan Kovid-19 denetimleriyle vaka artışlarının artması önleniyor

Toplu Taşıma, Drone, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Havadan yapılan Kovid-19 denetimleriyle vaka artışlarının artması önleniyor - Son Dakika

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