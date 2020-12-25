Van'da havalimanındaki yolcunun valizinde 2 kilo 92 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da havalimanındaki yolcunun valizinde 2 kilo 92 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van Ferit Melen Havalimanı'nda yaptıkları aramada yabancı uyruklu G.T'nin valizindeki gizli bölmede 2 kilo 92 gram sentetik uyuşturucu buldu.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alınan G.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.