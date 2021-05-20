Van'da havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı

20.05.2021 10:06
Van'da havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

VAN'ın İpekyolu ilçesinde havaya ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde havaya ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, İpekyolu ilçesinde Van gölü kıyısında meskun mahalde havaya ateş açan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bölgede yaptıkları incelmede çok sayıda AK-47 ve tabanca kovanı buldu. Kimlikleri tespit edilen E.S., S.A., S.B. ve Ş.İ., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Van'da havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı
Van'da havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı
Van'da havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı
Van'da havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, Gasp, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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