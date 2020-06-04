Van'da hayvan içme suyu için enerji panelleri kuruluyor
Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde hayvan içme suyunun sağlandığı sondajların kullanımı için 7 mahallede güneş panelleri kuruyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde hayvan içme suyunun sağlandığı sondajların kullanımı için 7 mahallede güneş panelleri kuruyor.
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin (DAP) destekleri ile Van Büyükşehir Belediyesinin kırsal alanlarda tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik yatırım hizmetleri devam ediyor. Birçok kırsal mahallede bulunan arazilerde Hayvan İçme Suyu (HİS) projeleri kapsamında sondaj çalışması yürüten Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilerin en ufak bir mağduriyet yaşamaması adına projelerini geliştiriyor. Bu bağlamda arazide hayvanların su ihtiyacını sağlaması için açılan sondajlarda elektriğin sağlanamamasından ötürü sondaj yapılan yerlere güneş panelleri ile terfi merkezleri kuruluyor. Ekipler, Özalp ilçesi Yavuzlar ve Çavuşlar ile Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı ve Mollahüseyin, Çaldıran ilçesine bağlı Avcıbaşı ve Yukarı Kuyucak mahallelerinde güneş panelleri kurdu. Su deposu ve 5.5 Kv enerji kapasiteli güneş enerji sistemini barındıran proje kapsamında kanal çevresine 32 metre uzunluğunda 6 bölmeli sıvat yapılarak koruma çit ile çevrilecek. Projelerin ihale aşamasında olduğu ve kısa süre içerisinde tamamlanarak çiftçinin hizmetine sunulması hedefleniyor. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 01:53 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Van'da hayvan içme suyu için enerji panelleri kuruluyor - Son Dakika
Son Dakika Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi