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Van'da hayvan kurtarma operasyonu

30 dakika önce

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde demir korkuluklara sıkışan büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Van'da hayvan kurtarma operasyonu, System.String[]
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde demir korkuluklara sıkışan büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde yer alan hayvan pazarında bir büyükbaş hayvan korkuluklara sıkıştı. Durumu fark eden hayvan sahipleri kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ikinci vardiya ekipleri, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Demir kesiciyle çubukları kesen ekipler, sıkıştığı yerden kurtardıkları hayvanı sahibine teslim etti. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:45 Kaynak: İHA
Bostaniçi, İpekyolu, İtfaiye, Van, 3. Sayfa
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