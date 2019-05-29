Van'da hayvan kurtarma operasyonu
30 dakika önce
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde demir korkuluklara sıkışan büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:45 Kaynak: İHA
'ın merkez İpekyolu
ilçesinde demir korkuluklara sıkışan büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi
Mahallesi'nde yer alan hayvan pazarında bir büyükbaş hayvan korkuluklara sıkıştı. Durumu fark eden hayvan sahipleri kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ikinci vardiya ekipleri, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Demir kesiciyle çubukları kesen ekipler, sıkıştığı yerden kurtardıkları hayvanı sahibine teslim etti. - VAN
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