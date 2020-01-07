Van'da, hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da, hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Van'da, hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde, aralarında husumet olan akrabalar arasında, hayvan pazarında kavga çıktı.

Van'da, hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde, aralarında husumet olan akrabalar arasında, hayvan pazarında kavga çıktı. Kavgada tabancayla vurulan İbrahim Korkmaz (35) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Erciş'e bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen akraba iki grup, hayvan pazarında karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken İbrahim Korkmaz (35) ile 2 kişi, tabancayla vuruldu. Kavga ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim Korkmaz'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürülürken, 2 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.


İbrahim Korkmaz, Erciş, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:03 Kaynak: DHA
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