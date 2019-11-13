Van'da hayvanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti

VAN'da kafasına bidon geçen köpek, su kanalında doğum yapan ve yavruları su kanalında mahsur kalan köpek ile bir binanın bodrum katında mahsur kalan kedi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın merkez İpekyolu, Tuşba ve Özalp ilçelerinde kurtarılması gereken sokak hayvanları olduğu ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Özalp İtfaiye grup Amirliği ekipleri hareket geçti. Vatandaşların ihbarlarını değerlendiren itfaiye ekipleri ilk olarak İpekyolu İlçesi'nde bulunan Sıhke Gölü civarında kafasına plastik bidon geçen sokak köpeğini uzun uğraşları sonucu kurtardı.