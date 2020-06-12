Van'da Haziran ayında karla mücadele - Son Dakika

Van'da Haziran ayında karla mücadele

Kışın çığ düşmesi sonucu kapanan sulama kanalı iş makinesiyle 2 günde açıldı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın çığ düşmesi sonucu kapanan sulama kanalı, yer yer 3 ila 5 metreyi bulan kar kütlesi iş makinesiyle 2 günde açıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun geçen kışın ardından, şu günlerde girdiğimiz yaz mevsiminde Van'da halen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bahçesaray ilçesinde bağlı yaklaşık bin nüfuslu Çatbayır Mahallesi'nin arazilerini sulayan kanal, kışın yağan kar yağışı ve çığ düşmesi sonucu kapandı. Mahalle sakinleri, arazilerini sulamak için yer yer 3 ile 5 metreyi bulan karın kapattığı su kanalını açamayınca muhtar Eyüp Kayan, azaları ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile birlikte Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas'tan iş makinesi talep etiler. Başkan Arvas'ın talimatıyla bölgeye giden iş makinesi, kapan su kanalını 2 gün boyunca yaptığı çalışmayla açtı. Muhtar Kayan, Başkan Arvas ve emeği geçenlere teşekkür etti.

(EKİP-ŞAK-Y)