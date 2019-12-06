Son Dakika Haberleri: Van'da hdp'li 3 belediyenin başkanları gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Van'da hdp'li 3 belediyenin başkanları gözaltına alındı - Son Dakika

Van'da hdp'li 3 belediyenin başkanları gözaltına alındı

6 saat önce

Van'da HDP'li 3 belediyenin başkanları gözaltına alındıOrhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın Muradiye, Özalp ve Başkale ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandasını yapma' suçlarından gözaltına alındı.

Van'da HDP'li 3 belediyenin başkanları gözaltına alındı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın Muradiye, Özalp ve Başkale ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandasını yapma' suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan belediye başkanları, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandasını yapma' suçlarından soruşturma başlatılan HDP'li 3 belediye başkanına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda Başkale Belediyesi Başkanı Erkan Acar, Muradiye Belediyesi eş başkanları Yılmaz Şalan ve Leyla Balkan ile Özalp Belediyesi eş başkanları Yakup Almaç ve Dilan Öğrenci'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan belediye başkanlarının adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan başkanlar, sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Van'da hdp'li 3 belediyenin başkanları gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi, Muradiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var
Son dakika: Ceren'in katili Şırnak Cezaevine gideceğini öğrenince tepki gösterdi, araç Van'a yönlendirildi Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 15:33:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da hdp'li 3 belediyenin başkanları gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]