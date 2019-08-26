Son Dakika Haberleri: Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı
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Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

1 saat önce

Van'ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran belediyelerinin HDP'li 8 meclis üyesi görevden alındı.

Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı, System.String[]

Van'ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran belediyelerinin HDP'li 8 meclis üyesi görevden alındı.


İçişleri Bakanlığı Tuşba Belediye Meclis Üyesi Ercan Yılboğa, Edremit Belediye Meclis üyeleri Savaş Engu, Sevinç Şeker ve Atiye Şen ile Çaldıran Belediye Meclis üyeleri Necmettin Şahin, Pınar Demir, Hülya Darak ve Mehmet Sıddık Moraner'i haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle görevden alınmalarına karar verdi.

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Halkların Demokratik Partisi, Edremit, Tuşba, Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:45 
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Kayyumun ardından Bakanlık, HDP'li 8 belediye meclis üyesini görevden aldı
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