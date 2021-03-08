Van'da HDP'nin Kadınlar Günü etkinliğinde pandemi unutuldu; kol kola halay çektiler - Son Dakika

Van'da HDP'nin Kadınlar Günü etkinliğinde pandemi unutuldu; kol kola halay çektiler
08.03.2021 14:48
Van'da HDP'nin Kadınlar Günü etkinliğinde pandemi unutuldu; kol kola halay çektilerVAN'da HDP öncülüğünde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitinginde, kadınlar salgına rağmen çalınan müzik eşliğinde kol kola halay çekti.
Van'da HDP'nin Kadınlar Günü etkinliğinde pandemi unutuldu; kol kola halay çektiler
VAN'da HDP öncülüğünde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitinginde, kadınlar salgına rağmen çalınan müzik eşliğinde kol kola halay çekti.
Van'da HDP öncülüğünde Musa Anter Parkı'nda düzenlenen miting, öğle saatlerinde başladı. Miting alanına gelen kadınlar güvenlik noktalarından geçerken, polis maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu. Miting alanına gelen kadınlar, müzik eşliğinde halay çekti. Mitinge katılanların sosyal mesafeye de dikkat etmediği görüldü.
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