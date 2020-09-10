Van'da HDP'nin sözde eski il eş başkanına hapis cezası - Son Dakika

Mahkeme heyeti, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezalandırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianamede yer alan suçlamaları kabul etmeyen sanık ve avukatı, beraat talebinde bulundu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olduğu" gerekçesiyle tutuklanan Karabulak hakkında açılan davanın karar duruşması Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Van 'da HDP'nin sözde eski il eş başkanı Yedişen Karabulak, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak