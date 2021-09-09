Van'da HDP önünde eylemdeki anne: Kızım savcı olacaktı, hayallerini çaldılar - Son Dakika

VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 20'nci haftada da sürdürdü. 2 hafta arayla yapılan eylemde bir araya gelen ailelerin sesleri, HDP'liler tarafından yüksek sesle müzik açılarak bastırılmaya çalışıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler de "Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz" sloganı attı. Eyleme katılan Nazlı Sancar, "Kızım savcı olacaktı. Hayallerini çaldılar. Onların evlatları özel kolejlerde okuyor. Doğurduğum Şeyma'yı, canımı, ciğerimi istiyorum"dedi.

Van'da çocukları PKK'lı tarafından kaçırılan aileler, 20'nci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP Van binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak eylemi engellemeye çalıştı. Müzik sesine tepki gösteren aileler "Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz" sloganı attı. Eyleme 10 yıl önce PKK tarafından kaçırılan kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, HDP il binasına girmek istedi. Ancak kadın polisler izin vermedi. Sinir krizi geçiren Sancar, yere düşerek fenalaştı. Kadın polisler, Sancar'a su vererek sakinleştirmeye çalıştı.