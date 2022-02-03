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Van'da hemzemin geçitte trafik kazası; 1 yaralı - Son Dakika

Van'da hemzemin geçitte trafik kazası; 1 yaralı

03.02.2022 17:38
Van'da hemzemin geçitte trafik kazası; 1 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde akşam saatlerin hemzemin geçitte yük treninin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde akşam saatlerin hemzemin geçitte yük treninin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Özalp ilçesine bağlı Aşağı Ayazca mahallesi civarında bulunan hem zemin geçitte meydana geldi. İran'dan gelen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir (TCDD) yollarına ait yük treni, saat 16.45 sıralarında Van istikametine seyir halinde iken hem zemin geçitten karşıya geçmek isteyen M.D. yönetimindeki 65 HA 145 Ford Transit marka kamyonete çarptı. Trenin çarpmasıyla yaklaşık 200 metre sürüklenen araç hurdaya döndü. Meydana gelen trafik kazasında kamyonet içerisinde sıkışan sürücü bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri ile vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı M.D., tedavisi yapılmak üzere Özalp Devlet hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Van'da hemzemin geçitte trafik kazası; 1 yaralı
Van'da hemzemin geçitte trafik kazası; 1 yaralı
Van'da hemzemin geçitte trafik kazası; 1 yaralı
Van'da hemzemin geçitte trafik kazası; 1 yaralı
Van'da hemzemin geçitte trafik kazası; 1 yaralı
Van'da hemzemin geçitte trafik kazası; 1 yaralı
Van'da hemzemin geçitte trafik kazası; 1 yaralı
Van'da hemzemin geçitte trafik kazası; 1 yaralı
Van'da hemzemin geçitte trafik kazası; 1 yaralı

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Türkiye Cumhuriyeti, Özalp, İran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da hemzemin geçitte trafik kazası; 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da hemzemin geçitte trafik kazası; 1 yaralı - Son Dakika
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