Van'da her gün 4 bin kişiye çorba ikram ediliyor - Son Dakika

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Van'da her gün 4 bin kişiye çorba ikram ediliyor
7 saat önce
Van Büyükşehir Belediyesi, her gün kentteki 4 bin kişiye sıcak çorba ikramında bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:18 Kaynak: AA
Van Büyükşehir Belediyesi, her gün kentteki 4 bin kişiye sıcak çorba ikramında bulunuyor.
Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığına bağlı AŞ evinde hazırlanan çorba, sabah erken saatlerinde YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulu Cami, Merkez Kütüphane önünde öğrencilere ve vatandaşlara ekmekle ikram ediliyor.
Sınav dönemlerinde de kütüphanelerde ders çalışan öğrencilere çorba ikram eden belediye ekipleri, haftanın 5 günü bu şekilde 4 bin kişiye ulaşıyor.
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