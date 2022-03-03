Heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı

03.03.2022 17:08

Van'ın Bahçesaray ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu Çatbayır Mahallesi yolu kapandı. Dağdan yuvarlanan kaya parçalarının ulaşımı engellediği yolda Van Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği ile Bahçesaray Belediyesi ekipleri iş makinesiyle çalışma başlattı.

Çalışma sonucu yol, kaya parçaları ve toprak birikintilerinden temizlenerek ulaşıma açıldı.

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, AA muhabirine, ilçede yoğun yağıştan dolayı kaya parçalarının yola düştüğünü söyledi.

Ekiplerin kısa sürede olaya müdahale ederek yolu temizlediğini belirten Arvas, dağdan koparak yola düşen kayalardan dolayı asfaltın zarar gördüğünü ifade etti.???????

Heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı

YORUMLAR
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Büyükşehir Belediyesi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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